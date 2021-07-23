Водитель Gelandewagen прокатил человека на тюбинге по затопленному Тамбову

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Полиция оштрафовала водителя Gelandewagen, который катал на тюбинге человека по затопленному после ливня Тамбову, сообщает РИА Новости

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как черный автомобиль катает на веревке тюбинг с человеком. Колеса машины практически полностью в воде, мимо проезжают другие автомобили.

Правоохранители установили водителя Gelandewagen 1999 года рождения. Его привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение правил перевозки людей". Штраф составил 1 тысячу рублей.

Ранее российским автомобилистам рассказали о правонарушениях, за которые грозят штрафы от нескольких сотен тысяч до 1 миллиона рублей. Первым в списке значится пьяное вождение. Далее следует перевозка негабаритного груза. За превышение габаритов на 50 сантиметров водителя оштрафуют на 10 тысяч рублей, юрлицу придется расстаться с 500 тысячами.

Кроме того, лжеинвалидам и тем, кто установит на машину сирену, мигалку и фонарь такси, также придется заплатить до 500 тысяч рублей. Это касается только юрлиц, частникам придется отдать 5 тысяч рублей.

В крупный штраф может вылиться и парковка на газоне: до 300 тысяч рублей придется заплатить юрлицу или клиенту каршеринга. Однако есть риск нарваться и на миллионный штраф. Столько придется заплатить юрлицам за нанесение на транспортное средство рекламных надписей или конструкций, создающих угрозу безопасности дорожного движения. Это распространяется и на звуковую рекламу. Физическим лицам за эти нарушения грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

