Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух

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Число погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

"В машине скорой помощи умер один из пострадавших. Таким образом общее число погибших составляет два человека", – заявили в медслужбах.

По информации прокуратуры, трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.

Туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани. По предварительным данным, пострадали еще 19 человек.

Ранее в селе Сукко под Анапой водитель кроссовера сбил шестерых пешеходов на тротуаре. В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек.

