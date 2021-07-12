Движение затруднено на МКАД в районе улицы Поляны из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта затруднено на МКАД в районе улицы Поляны из-за столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На 35-м километре МКАД (рядом со станцией метро "Лесопарковая") столкнулись четыре автомобиля", – говорится в сообщении.



Как уточняется, движение транспорта затруднено на шесть километров. В Дептрансе призвали автомобилистов объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что 13 машин столкнулись на трассе в Краснодарском крае. Один из легковых автомобилей вылетел в кювет, а другой зажало между грузовиками.