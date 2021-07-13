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Происшествия

09:12

Маршрутка и БТР столкнулись на Ставрополье

происшествия ДТП регионы

Фото: телеграм-канал MASH

На Ставрополье произошло ДТП с участием маршрутки "Газель" и БТР, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Южного округа войск национальной гвардии.

"При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели", – отметили в пресс-службе.

Инспекторы ВАИ и ДПС выясняют на месте ЧП все детали случившегося.

При этом, по версии еще одного источника, во время аварии пострадали четыре человека, включая троих детей. Всего в маршрутке ехали девять пассажиров.

"По предварительным данным, при столкновении пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Они с различными травмами направлены в медицинские учреждения", – подчеркнул собеседник.

Ранее три человека, в том числе двое детей в возрасте 8 и 14 лет, погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика недалеко от Армавира в Краснодарском крае. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, где он столкнулся с фурой.

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