Маршрутка и БТР столкнулись на Ставрополье

09:12
Фото: телеграм-канал MASH
На Ставрополье произошло ДТП с участием маршрутки "Газель" и БТР, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Южного округа войск национальной гвардии.
"При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели", – отметили в пресс-службе.
Инспекторы ВАИ и ДПС выясняют на месте ЧП все детали случившегося.
При этом, по версии еще одного источника, во время аварии пострадали четыре человека, включая троих детей. Всего в маршрутке ехали девять пассажиров.
"По предварительным данным, при столкновении пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Они с различными травмами направлены в медицинские учреждения", – подчеркнул собеседник.
Ранее три человека, в том числе двое детей в возрасте 8 и 14 лет, погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика недалеко от Армавира в Краснодарском крае. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, где он столкнулся с фурой.
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