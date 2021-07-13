Семь машин столкнулись на 41-м километре МКАД

Крупная авария произошла на 41-м километре МКАД. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

По имеющейся информации, ДТП случилось на внутренней стороне автодороги по направлению к улице Академика Варги. В аварии столкнулись семь машин.

"Движение (в районе ДТП. – Прим. ред.) затруднено на 2,8 километра. Будьте внимательны!" – предупредили в Telegram-канале Дептранса.

Ранее авария случилась в Гагаринском тоннеле в Москве. Там легковушка врезалась в автомобиль для дорожных работ.

В результате случившегося пострадали три человека. При этом движение в районе аварии было ограничено по одной полосе из трех.