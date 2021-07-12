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Происшествия

12 июля, 23:48

Три человека пострадали при столкновении легковушки с дорожной машиной в Москве

происшествия ДТП

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Авария с участием легкового автомобиля и машины для дорожных работ произошла в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию столичного управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП случилось в Гагаринском тоннеле.

"Водитель автомобиля ВАЗ на полном ходу врезался в автомобиль службы "Гормост", который находился в крайней правой полосе в качестве прикрытия места проведения дорожных работ", – рассказали в ГИБДД.

В результате случившегося пострадали водитель легковушки и двое пассажиров. При этом водитель оказался зажат в салоне машины, его извлечением занимаются сотрудники МЧС.

Из-за произошедшего ДТП движение в районе аварии было ограничено по одной полосе из трех. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на МКАД в районе улицы Поляны. О пострадавших в аварии не сообщалось. При этом движение транспорта на данном участке оказалось затруднено на шесть километров.

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