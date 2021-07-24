Из-за крупного наводнения в Забайкалье разрушился железнодорожный мост на Транссибе. Об этом рассказали в МЧС. В РЖД уже подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах. Однако грузоперевозки на этом участке встали.

Как сообщается, социально значимые грузы пока повезут в обход – по БАМу. Паводки в регионе возобновились в четверг. Из зоны бедствия удалось спасти 12 человек, еще порядка 400 эвакуировали. Кроме того, по последним данным, там подтоплены десять населенных пунктов и повреждены три участка дорог. В отрезанные водой поселения доставляют продукты и воду.