Полиция начала проверку после отравления беременной балерины Большого театра – СМИ

Фото: instagram.com/marianagomesss

Полиция в Москве организовала проверку после госпитализации с признаками отравления беременной балерины Большого театра Марианы Гомес. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 16 ноября в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что его знакомая приняла некие сильнодействующие таблетки в квартире в Леонтьевском переулке.

"Прибывших по указанному адресу полицейских встретила балерина Большого театра из Бразилии Мариана Гомес, которая пояснила, что на фоне ссоры со своим молодым человеком она приняла две таблетки сильнодействующего медицинского препарата и выпила вина", – рассказал источник.

Ранее в Большом театре на 37-летнего актера мимического ансамбля упала декорация во время оперы "Садко". В результате обрушения конструкции актер скончался.