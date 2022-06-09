Один человек погиб при столкновении шести автомобилей в Подмосковье

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В результате столкновения шести машин на трассе в Подмосковье есть один погибший, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"ДТП произошло в 12:30 на 185-м километре автодороги А107. По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего щебенку, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию прицепа фуры на Chevrolet Niva", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что на участке ДТП действуют ограничения движения. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке.

Позднее руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов подтвердил, что находился в автомобиле в момент ДТП в центре Москвы. Он рассказал, что сам факт столкновения не видел, так как в машине всегда работает с документами. Депутат добавил, что велосипедиста госпитализировали. Он также пообещал следить за его здоровьем.

