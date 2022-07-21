Скончалась одна из пострадавших в ДТП на Алтуфьевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Девушка, пострадавшая в результате наезда автомобиля на пешеходов на Алтуфьевском шоссе, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла 20 июля вечером. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на двух женщин-пешеходов 1974 и 1993 годов рождения.

По данным Госавтоинспекции, светофор, расположенный на данном пешеходном переходе, в момент аварии не работал. Полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с участием машины полиции и Mercedes на юго-западе Москвы. Автомобили столкнулись на регулируемом перекрестке в районе дома 28 по Севастопольскому проспекту. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.