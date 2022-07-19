Три человека пострадали при столкновении машины полиции и Mercedes на юго-западе Москвы

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Три человека пострадали в ДТП с участием машины полиции и Mercedes на юго-западе столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Автомобили столкнулись около 18:40 на регулируемом перекрестке в районе дома 28 по Севастопольскому проспекту.

Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Отмечается, что служебная машина принадлежит правоохранителям по району Зюзино.

Следователи планируют провести проверку по данному инциденту.

Ранее стало известно, что две машины столкнулись в районе Люблино. В результате аварии пострадала девушка, она находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, на пересечении Краснодарской и Совхозной улиц произошло столкновение автомобилей Kia и Mercedes.