Пассажира, спрыгнувшего на платформу станции БКЛ "Проспект Вернадского", оштрафовали

Фото: Дептранс Москвы

Суд оштрафовал пассажира, спрыгнувшего с балкона на платформу станции БКЛ "Проспект Вернадского". Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"30 августа в 20 часов на станции БКЛ "Проспект Вернадского" пассажир спрыгнул с балкона на платформу прямо перед прибывающим поездом – он чудом не попал под состав и остался жив", – говорится в публикации ведомства.

Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за совершенное административное правонарушение.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело о краже в отношении мужчины, который спрыгнул на пути в метро, чтобы забрать лежавший там телефон. Отмечается, что женщина сообщила об утере телефона в управление полиции метрополитена.

Злоумышленник, находясь на станции метро "Воронцовская" БКЛ, увидел лежащий на путях мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина спустился с платформы и похитил его, после чего скрылся.