Мужчина спрыгнул на пути на станции метро "Выхино"

Житель Подмосковья спрыгнул на пути на станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

20-летний мужчина перелез через ограждение платформы и прыгнул вниз. Свой поступок он объяснил тем, что хотел бесплатно пройти на территорию метрополитена.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Молодого человека оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее пассажир спрыгнул на пути столичного метро за наушником. Глава блока PR и маркетинга Дептранса Юлия Темникова заявила, что такое поведение недопустимо, и напомнила, что за самостоятельный спуск на пути метро предусмотрена административная ответственность.