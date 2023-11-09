Житель Новосибирской области посадил приятеля на цепь из-за его нежелания оформить ИП

Фото: epp.genproc.gov.ru

Житель Новосибирской области посадил приятеля на цепь из-за его нежелания оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый, находясь в арендуемом им доме в рабочем поселке Маслянино, распивал спиртные напитки совместно с потерпевшим, в ходе чего предложил последнему оформить его как индивидуального предпринимателя. От данного предложения потерпевший отказался, что разозлило обвиняемого", – говорится в сообщении.

В ходе конфликта потерпевший попытался покинуть дом, однако мужчина ударил его несколько раз по лицу и посадил на цепь в погребе. Спустя некоторое время обвиняемый отстегнул цепь и вывел приятеля наружу, забрав у него телефон и пристегнув к батарее. В результате потерпевшему удалось освободиться и убежать.

По факту произошедшего мужчине, приковавшему приятеля к цепи, выдвинули обвинения по части 1 статьи 127 ("Незаконное лишение свободы") и по пункту "в" части 2 статьи 158 ("Кража") Уголовного кодекса (УК) РФ.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Екатеринбурге местный житель прибил знакомую гвоздями к полу и поджег. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую удалось спасти и госпитализировать.

