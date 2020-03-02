Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров

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Группа ученых провели эксперимент, в ходе которого им удалось обнаружить в хрящевых клетках утконосого динозавра белки, хромосомы и признаки ДНК. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Института палеонтологии палеоантропологии позвоночных Академии наук Китая Алида Бейоль и ученая из Университета штата Северная Каролина Мэри Швейцер нашли микроскопические остатки клеток на кости детеныша гипакрозавра – динозавра с характерным хохолком на голове.
Выяснилось, что две хрящевые клетки были связаны особым межклеточным мостиком, который характерен для заключительной стадии деления клеток. Несмотря на малое количество биологического материала, для ученых находка стала настоящим прорывом.
В продолжение своего исследования палеонтологи просканировали черепа молодых эму, чтобы понять, могут ли в костях сохраняться оригинальные молекулы или белки. Эксперимент подтвердил гипотезу ученых о том, что ДНК может сохранятся в течение десятков миллионов лет.
Окончательно в своих результатах исследователи убедились тогда, когда задействовали другие лаборатории. Во всех случаях их выводы подтвердились.
Ранее сообщалось, что ученые из Йельского университета в США назвали ключевой причиной вымирания динозавров падение астероида. Специалисты провели новое исследование, посвященное массовой вулканической активности.
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