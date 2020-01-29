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Наука

09:37

Ученые выяснили, что динозавры могли передвигаться на передних ногах

наука

Фото: depositphotos/CoreyFord

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что некоторые динозавры могли передвигаться на передних конечностях. Об этом сообщает портал "Мир 24".

Ученые университета Пердью и Музея естественных наук Хьюстона объяснили, что несколько лет назад в штате Техас были найдены следы крупных завроподов возрастом около 110 миллионов лет, которые передвигались исключительно на передних ногах.

Они утверждают, что передние лапы динозавров были намного мощнее задних, поэтому они имели возможность отталкиваться ими при передвижении. При этом отсутствие следов задних конечностей ученые объяснили тем, что на них приходилась незначительная масса тела. Похожие отпечатки были найдены учеными в 1940 году.

Ранее ученые из Техасского университета в Остине установили новые подробности вымирания динозавров. По их мнению, массовая гибель динозавра произошла из-за катастрофы в Мексике 66 миллионов лет назад, когда врезался огромный астероид.

Эксперты пробурили породы на глубину от 500 до 1300 метров ниже морского дна и извлекли новые образцы для анализа химического состава. При изучении проб ученые обратили внимание на полное отсутствие серы. Из этого ученые сделали вывод о том, что в результате катастрофы серосодержащие минералы испарились и в атмосферу было выброшено большое количество сульфатных аэрозолей, что и привело к гибели динозавров.

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