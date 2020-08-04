Ученые впервые диагностировали рак у динозавра

Фото: Royal Ontario Museum, McMaster University

Динозавр, который жил на территории Канады 75 миллионов лет назад, болел раком. Об этом сообщает "Газета.ру". Исследования проводила международная команда ученых во главе со специалистами из Королевского музея Онтарио.

Отмечается, что такой диагноз, несмотря на найденные ранее окаменелости динозавров со следами опухолей, удалось поставить впервые.

У птицетазового динозавра ученые обнаружили деформированную большеберцовую кость. Чтобы выяснить причины деформации, к работе привлекли онкологов и остеопатологов. Благодаря компьютерной томографии и биопсии костной ткани специалисты поставили точный диагноз – злокачественная остеосаркома. Это заболевание поражает не мягкие ткани, а костные, что и позволило обнаружить опухоль. По словам специалистов, на момент смерти динозавра она была размером с яблоко.

Размер опухоли ограничивал движения динозавра, но, даже несмотря на это, он смог прожить достаточно долго.

В будущем специалисты приступят к изучению остеосаркомы и у других динозавров.

Ранее в селе в ЯНАО местные жители обнаружили останки, предположительно принадлежащие мамонту. К месту находки отправятся археологи и группа сотрудников музейно-выставочного комплекса имени Шемановского.