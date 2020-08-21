Ученые объяснили гигантские размеры динозавров

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Причина гигантских размеров динозавров кроется в необычном строении их костей. К такому выводу пришла группа американских ученых из Массачусетского университета, сообщает "Мир 24".
Отмечается, что специалисты провели исследования трабекулярной кости древней рептилии и нашли в ее составе отличия от костей млекопитающих. В ходе данной работы ученые выяснили, что в костях крупных динозавров была высокая доля губчатого вещества. Это способствовало их меньшей плотности, но высокой прочности. Таким образом, кости могли выдерживать размеры своего носителя.
Ранее ученые выяснили, что динозавр, который жил 75 миллионов лет назад на территории Канады, болел раком. Такой диагноз, несмотря на найденные ранее окаменелости динозавров со следами опухолей, удалось поставить впервые.
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