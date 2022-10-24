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Полное затмение Луны произойдет 8 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Там добавили, что максимальная фаза будет в 13:59 по московскому времени. Ее продолжительность составит почти 6 часов. Полная фаза продлится более часа.

Для наблюдения полной фазы затмения в России наилучшие условия сложатся на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири. В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири – уже после его середины.

В Москве можно будет увидеть только самый конец затмения, его полутеневые фазы с 16:29 до 16:56.

Ранее исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология.



Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы. Исследователи разместили телескоп таким образом, чтобы изучаемая экзопланета находилась на одном уровне с Солнцем. Ученые собрали больше света от удаленной планеты, использовав гравитационное поле звезды.



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