Девять мощных вспышек были зафиксированы на Солнце 4 ноября

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Ученые зарегистрировали девять мощных вспышек класса М на Солнце в понедельник, 4 ноября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая вспышка М1.5 была зафиксирована около 04:00 по московскому времени. Ее продолжительность составила 10 минут. При этом самая мощная вспышка M5.6 за день произошла в 18:38, она длилась 20 минут.

Согласно данным ИПГ, шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Еще четыре мощные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на пятницу, 1 ноября. Одна из них по мощности была близка к высочайшему классу Х. Так, в 00:54 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N15E26) зарегистрировали вспышку M9.5 продолжительностью 55 минут.

Недавно открытая китайской обсерваторией комета Цзыцзиньшань, известная еще как ATLAS, была разрушена 28 октября после сближения с Солнцем.