05 ноября, 09:13Наука
Магнитная буря накроет Землю 7 ноября
Фото: 123RF/mkarco
На Земле в четверг, 7 ноября, прогнозируется магнитная буря уровня G1. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Как ожидают синоптики, возмущения в магнитосфере начнутся 6 ноября после 15:00. К полуночи 7 ноября они усилятся, пик возмущений прогнозируется после 03:00. Магнитная буря утихнет к 18:00.
Ранее магнитная буря среднего уровня накрыла Землю 28 октября.
Кроме того, вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце 24 октября. Она длилась 44 минуты. После вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей.
Сильная магнитная буря может накрыть Землю 5 ноября