Магнитная буря накроет Землю 7 ноября

Фото: 123RF/mkarco

На Земле в четверг, 7 ноября, прогнозируется магнитная буря уровня G1. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как ожидают синоптики, возмущения в магнитосфере начнутся 6 ноября после 15:00. К полуночи 7 ноября они усилятся, пик возмущений прогнозируется после 03:00. Магнитная буря утихнет к 18:00.

Ранее магнитная буря среднего уровня накрыла Землю 28 октября.

Кроме того, вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце 24 октября. Она длилась 44 минуты. После вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей.