Эксперт Абунина: серьезных магнитных возмущений из-за вспышки на Солнце не ожидается

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Серьезных магнитных возмущений от выброса, связанного с произошедшей на Солнце вспышкой, не ожидается. Об этом рассказала руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с RT.

"Вспышки действительно классифицируются классами A, B, C, M и X. X считаются самыми большими вспышками. Но X3.3 – это не самая большая из наблюдавшихся ранее X-вспышек", – объяснила эксперт.

По ее словам, до этого были вспышки X14, X20, X28, поэтому X3 – "маленькая" из самых мощных вспышек. Кроме того, эта вспышка произошла на восточном лимбе, то есть с левого края видимого солнечного диска. Это означает, что произошедший выброс направлен не на Землю.

При этом она подчеркнула, что выбросы из центральной зоны видимого солнечного диска являются более опасными, так как "от этого выброса вполне может до орбиты Земли и до околоземного космического пространства быть воздействие ударной волны". Она также гораздо шире распространяется и способна привести к небольшим возмущениям где-то на 3–4-й день от 24 октября.

При этом Абунина добавила, что и этот выброс не приведет к большим возмущениям геомагнитного поля.

Вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в четверг, 24 октября. Она длилась 44 минуты.

Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей. При этом геомагнитное поле ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости, а радиационная обстановка невозмущенная.

