Магнитные бури вызвали полярное сияние над Россией

Фото: 123RF/petejau

Жители регионов России смогли увидеть полярное сияние из-за магнитной бури третьего уровня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ожидается, что она продлится по меньшей мере еще двое суток.

В свою очередь, руководитель Лаборатории Сергей Богаче в беседе с РИА Новости рассказал, что магнитная буря уже усилилась до уровня G4 по пятибалльной шкале. По его словам, она может достичь и уровня G4.5, а вероятность выхода на G5 составляет около 10–20 %.

"Событие только начинается, надо понимать, что оно ожидается двухдневным. Основные массы плазмы еще, судя по всему, не пришли. Очень многое зависит от максимальной величины и направления магнитного поля выброса", – указал эксперт.

Выбросы плазмы в результате сильной вспышки на Солнце дошли до Земли вечером 10 октября, началась сильная магнитная буря. Скорость солнечного ветра около планеты – около 700–800 километров в секунду. Это вдвое выше нормы. Плотность газа повышена примерно в 30 раз.

Синоптик Михаил Леус спрогнозировал, что магнитные бури продолжатся 12 октября с меньшей интенсивностью и прекратятся только 13 числа.

