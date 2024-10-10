Магнитная буря третьего уровня началась на Земле

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Выбросы плазмы в результате сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, началась сильная магнитная буря. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, магнитная буря достигла третьего уровня. В ближайшие 1–2 часа может начаться ее усиление.

Богачев уточнил, что зона полярных сияний сейчас расположена около полярного круга и быстро распространяется в сторону средних высот. По прогнозам, к 20:00 – 22:00 она опустится как минимум до широт Москвы и Санкт-Петербурга.

Скорость солнечного ветра около планеты – около 700–800 километров в секунду. Это вдвое выше нормы. Плотность газа повышена примерно в 30 раз. Земля будет находиться в облаке солнечной плазмы не меньше двух дней, добавил собеседник агентства.

Ранее Богачев рассказал, что на 11 и 12 октября сформирован неблагоприятный геомагнитный прогноз после моделирования последних мощных солнечных вспышек. С его слов, облако солнечной плазмы неоднородное по плотности и скорости.

В свою очередь, синоптик Михаил Леус спрогнозировал, что магнитные бури продолжатся 12 октября с меньшей интенсивностью и прекратятся только 13 числа.