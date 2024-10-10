К Земле летит огромное облако плазмы из-за вспышки на Солнце

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На Землю надвигается крупное облако плазмы после вспышек на Солнце, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев РИА Новости.

Он отметил, что на 11 и 12 октября сформирован неблагоприятный геомагнитный прогноз после моделирования последних мощных вспышек на Солнце.

"Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем, по некоторым оценкам, уже в середине дня", – отметил Богачев.

После недавнего мощного выброса, который был оценен в Х9.1, Земля пострадала лишь частично, и это не вызвало значительных изменений в геомагнитном поле. Однако на этот раз плазменное облако имеет гораздо большие размеры, и, по словам ученого, Земля от него не сможет уклониться.

Кроме того, облако имеет неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости. В случае наихудшего сценария уже в четверг возможны бури высшего, пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года.

"Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури четвертого уровня с продолжительностью до двух суток", – подытожил ученый.

Также и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что 10 октября начнутся магнитные бури до класса G4 или выше. Они продлятся до конца 11 октября "с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной". Бури продолжатся в субботу с меньшей интенсивностью и прекратятся только в воскресенье.