Магнитная буря началась на Земле

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Астрономы зафиксировали на Земле магнитную бурю, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По их данным, буря достигает уровня G2, то есть среднего. Возмущения ослабнут после полудня, при этом слабая магнитная буря сохранится в течение ближайших суток.

Ранее слабая и короткая магнитная буря накрыла Землю 26 октября. Между тем вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в четверг, 24 октября. Она длилась 44 минуты.

Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достиг уровня R3 (сильно) по шкале из пяти показателей.