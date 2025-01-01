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Слабая магнитная буря началась на Земле утром 1 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"С вечера вчерашнего дня геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии и порадовало жителей некоторых регионов нашей страны полярными сияниями. Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в пять единиц", – отметил он.

По словам метеоролога, магнитная буря не будет становиться сильнее и останется слабой. Она прекратится не позднее полудня.

На Солнце 10 декабря 2024 года произошла сильная вспышка класса М. Ее продолжительность составила 19 минут. Явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи.

До этого две вспышки высшего класса Х и М выявили на Солнце 8 декабря.

