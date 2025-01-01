На Земле началась сильная магнитная буря

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Сильная магнитная буря на Земле достигла уровня G3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Отмечается, что сейчас степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего "сильно" по шкале из пяти показателей.

При уровне G3 на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Кроме того, вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Между тем на Солнце 10 декабря произошла сильная вспышка класса М. Ее продолжительность составила 19 минут. Явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи.

До этого две вспышки высшего класса Х и М выявили на Солнце 8 декабря.