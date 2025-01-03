На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

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Первая в 2025 году вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

"3 января в 14:39 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут", – указали ученые.

В последний раз две такие вспышки фиксировались 30 декабря.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным. Они способны привести к геомагнитным бурям.

На Солнце 10 декабря 2024 года произошла сильная вспышка класса М. Ее продолжительность составила 19 минут. Явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи.

До этого две вспышки высшего класса Х и М выявили на Солнце 8 декабря.

