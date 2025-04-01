Российский космонавт Вагнер пошутил над сторонниками теории плоской Земли

Фото: телеграм-канал "Космонавт Иван Вагнер"

Российский космонавт Иван Вагнер, который находится на борту Международной космической станции (МКС), пошутил над сторонниками теории плоской Земли. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В этот раз со мной полетела "просвещаться" модель Земли Древней Руси – три кита, на которых находится плоский диск (блин) Земли", – говорится в сообщении.

В предыдущий полет космонавт брал другую "популярную" древнеиндийскую модель нашей планеты – черепаху с тремя слонами, которые на своих спинах держат плоскую Землю.

Ранее космический телескоп Джеймс Уэбб впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне. Данные для создания изображения были получены еще в 2023 году при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона. На снимках Нептуна, сделанных телескопом, светящееся полярное сияние выглядит как пятна, представленные голубым цветом.

