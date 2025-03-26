Ученые NASA впервые запечатлели полярные сияния на Нептуне

Фото: nasa.gov

Космический телескоп Джеймс Уэбб впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне, передает агентство NASA.

По данным агентства, сведения для создания изображения были получены в июне 2023 года при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона Уэбба. К изображению планеты астрономы также получили спектр для характеристики состава и измерения температуры ионосферы (верхней области атмосферы с высокой концентрацией свободных ионов. – Прим. ред.) Нептуна.

"Впервые они (ученые. – Прим. ред.) обнаружили чрезвычайно заметную линию излучения, указывающую на присутствие трехатомного иона водорода, который может образовываться в полярных сияниях. На снимках Нептуна, сделанных телескопом Уэбб, светящееся полярное сияние выглядит как пятна, представленные голубым цветом", – отмечает NASA.

В агентстве добавили, что ранее астрономы в ходе миссий космических зондов получали намеки на существование полярных сияний на Нептуне. Но подтвердить специалисты этого не могли. NASA заявило, что Нептун был недостающей деталью "пазла" в Солнечной системе, так как астрономы уже фиксировали полярные сияния на Юпитере, Сатурне и Уране.

Установлено, что активность полярных сияний на Нептуне отличается. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что магнитное поле Нептуна наклонено на 47 градусов относительно его оси вращения.

Это открытие поможет ученым узнать, как магнитное поле Нептуна взаимосвязано с частицами, которые летят от Солнца к далеким уголкам системы.

Ранее в NASA рассказали, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. Вероятность составляет 1,7%. При этом вероятность столкновения астероида с Землей почти отсутствует. NASA намерено наблюдать за астероидом при помощи телескопа Уэбба. Это нужно, чтобы точно определить размер небесного тела.