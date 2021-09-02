МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data

18:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Компания МТС запустила аналитическую цифровую платформу "МТС. Регион" на основе обезличенных "больших данных". Она предназначена для использования актуальных данных о численности и составе населения, а также о туристических потоках для принятия эффективных управленческих решений.
Геоаналитика социально-демографического состава, ежедневных и сезонных миграций с учетом туризма, поможет в оценке пропускной способности дорог и планировании транспортных потоков, а также позволит адаптировать существующую и построить новую социальную инфраструктуру, говорится в сообщении компании. Особенно это актуально для городов с большим населением и туристическим потоком, как Москва.
"Сейчас, когда буквально во всех регионах России планируется быстрое развитие городских агломераций и транспортной системы, очень важно создать и предоставить качественные цифровые аналитические инструменты. Это позволит реализовать государственные инициативы с максимальной эффективностью", – заявил президент МТС Вячеслав Николаев.
Разработанная компанией платформа уже применялась для формирования рейтинга городов России, откуда приезжают туристы, а также для прогнозирования объема турпотока по РФ и перспективных направлений развития авиасообщения. В частности, Минтранс Калининградской области на основании полученных данных запустил программу субсидирования авиабилетов для привлечения туристов.
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