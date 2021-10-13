Apple может сократить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки чипов – СМИ

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Компания Apple может сократить объемы производства нового смартфона iPhone 13 из-за нехватки чипов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

В публикации уточняется, что за последние три месяца текущего года компания планировала произвести 90 миллионов смартфонов, однако она может выпустить на десять миллионов меньше устройств.

По данным агентства, это связано с тем, что две компании, занимающиеся производством полупроводников, не могут предоставить Apple достаточное число чипов.

"Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, поскольку Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Apple собирается представить новую модель ноутбука MacBook Pro 18 октября. Его дизайн изменится впервые за пять лет.

Кроме того, теперь вместо чипов Intel будут чипы собственного производства. Новый ноутбук будет представлен в двух форматах: с экранами 14 и 16 дюймов. Также в нем появится HDMI-порт, от которого ранее компания отказалась.