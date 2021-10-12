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Технологии

20:21

Apple представит MacBook Pro 18 октября – СМИ

технологии

Фото: apple.com/ru

Компания Apple представит новую модель ноутбука MacBook Pro 18 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

Дизайн ноутбука изменится впервые за пять лет. Кроме того, теперь вместо чипов Intel будут чипы собственного производства Apple. Новый ноутбук будет представлен в двух форматах: с экранами 14 и 16 дюймов.

В новом MacBook Pro появится HDMI-порт, от которого ранее компания отказалась.

Ранее в Сеть попали характеристики нового MacBook. Предполагается, что компьютер будет оснащен однокристальной системой Apple M1X и твердотельным накопителем емкостью до 2 терабайт. В нем также появится поддержка беспроводной зарядки MagSafe, которая пропала из ноутбуков компании в 2016 году.

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