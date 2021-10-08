Стали известны характеристики нового MacBook

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В Сеть попали характеристики нового MacBook Pro от Apple. Об этом сообщает "Газета.ру".

Предполагается, что компьютер будет оснащен однокристальной системой Apple M1X и твердотельным накопителем емкостью до 2 терабайт. В нем также появится поддержка беспроводной зарядки MagSafe, которая пропала из ноутбуков компании в 2016 году.

По данным некоторых источников, Apple уже запустила производство новых ноутбуков. Ожидается, что их презентация состоится в октябре.

Ранее владельцев старых MacBook предупредили о возможном отключении от интернета. Проблема вызвана окончанием срока действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который подтверждает соединение между устройствами и сайтами. С 30 сентября веб-ресурсы перестанут "доверять" данному сертификату, из-за чего пользователи не смогут получить к ним доступ.

