Стали известны характеристики нового MacBook

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В Сеть попали характеристики нового MacBook Pro от Apple. Об этом сообщает "Газета.ру".
Предполагается, что компьютер будет оснащен однокристальной системой Apple M1X и твердотельным накопителем емкостью до 2 терабайт. В нем также появится поддержка беспроводной зарядки MagSafe, которая пропала из ноутбуков компании в 2016 году.
По данным некоторых источников, Apple уже запустила производство новых ноутбуков. Ожидается, что их презентация состоится в октябре.
Ранее владельцев старых MacBook предупредили о возможном отключении от интернета. Проблема вызвана окончанием срока действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который подтверждает соединение между устройствами и сайтами. С 30 сентября веб-ресурсы перестанут "доверять" данному сертификату, из-за чего пользователи не смогут получить к ним доступ.
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