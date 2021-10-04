iPhone 13 оказались недоступны для быстрой покупки в России, США и Канаде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ряде рынков iPhone 13 оказались в дефиците. Об этом сообщают авторы блога Aroged.

Все возможные конфигурации iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max через неделю после старта продаж оказались недоступны для моментальной покупки. Сроки доставки флагманов в США, Канаде, Европе и России увеличились до 3–4 недель.

Дефицит журналисты связывают с глобальной нехваткой чипов, о которой руководитель Apple Тим Кук предупреждал еще в июле. Кроме того, существует повышенный спрос на новые модели с экраном, поддерживающим частоту обновления 120 герц.

"Скорее всего, дефицит на топовые смартфоны Apple продлится до конца года, как и в случае с консолями PlayStation 5, видеокартами Nvidia GeForce RTX30XX и другой электроникой", – говорится в сообщении.

Согласно данным российского интернет-магазина Apple, доставка смартфонов доступна в конце октября – начале ноября. Магазин обещает привезти iPhone 13 и 13 mini в центральные регионы страны в течение 2–3 недель, а iPhone 13 Pro и 13 Pro Max – в течение 4–5 недель.

Ранее сообщалось, что в России старт продаж iPhone 13 спровоцировал увеличение спроса на предыдущие модели.