Стало известно, что может измениться в будущем iPhone 14

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Будущий iPhone 14 могут лишить экранного выреза. Об этом сообщает Mydrivers со ссылкой на поставщика компонентов для смартфона.

Компания Apple продолжает применять экранный вырез на своих смартфонах из-за FaceID. Однако производитель оптических линз Largan нашел техническое решение для избавления от раздражающего элемента.

В 2022 году, как полагают инсайдеры, так называемой челки лишатся две модели – iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали характеристики нового MacBook Pro от Apple. Предполагается, что компьютер будет оснащен однокристальной системой Apple M1X и твердотельным накопителем емкостью до 2 терабайт, а также поддержкой беспроводной зарядки MagSafe.

