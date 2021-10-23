Фитнес-эксперт рассказал, насколько врут смарт-часы в подсчете сброшенных калорий

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, нужно ли использовать различные фитнес-браслеты или смарт-часы для эффективных тренировок.



В фитнес-индустрии я считаю себя консерватором, и это вполне обоснованно: сколько бы ни появлялось новых методик тренировок и якобы уникального оборудования, любой новый тренд достаточно скоро сходит на нет. Почему? Ответ прост: все то, что позиционируют как нечто инновационное, – не что иное, как новая упаковка уже созданного.



Поэтому абсолютно в любом фитнес-клубе, даже в самом дорогом, при наличии суперсовременных и дорогостоящих тренажеров всегда есть старые добрые гантели и штанги. Работа с таким оборудованием дает максимальный эффект от тренировок, без лишних наворотов.



Именно по этой причине я даже не пытаюсь вникнуть в новый тренажер, который устанавливают в клубе, прекрасно понимая, что некий ажиотаж вокруг него схлынет так же быстро, как сходит волна с берега.

Когда посетители тренажерных залов стали активно использовать во время упражнений и в повседневной жизни разного рода фитнес-трекеры или смарт-часы, я отнесся к этому с присущим мне скептицизмом и, как показало время, оказался прав. Первый момент – это корректность работы устройств в целом. Те, кто их регулярно используют, наверняка замечали, что многие показатели, которые фиксируются, браслет часто завышает. Больше всего это видно в шагомере, когда итоговый результат выдается выше на 15–20%. Так как люди изначально начинали массово покупать трекеры, чтобы именно считать шаги, данная погрешность является существенной.

Второй фактор, который для меня до сих пор остается загадкой, – это каким образом фитнес-браслеты подсчитывают расход калорий при том или ином виде физических нагрузок. Ведь в большинстве случаев единственным способом контроля работы организма является измерение частоты сердечных сокращений, то есть пульса. Если у вас есть возможность выбрать вид нагрузки во время тренировки (такая функция есть у большинства смарт-часов), вы выставляете соответствующее значение, и датчик, исходя из полученных показателей пульса, рассчитывает, сколько калорий вы сожгли.



Для кардионагрузок этот метод можно считать вполне корректным, а вот для силовых тренировок он будет абсолютно субъективным, ведь на расход калорий влияет не столько частота сердечных сокращений, сколько вес снаряда и количество повторений. Например, вы можете работать с максимальным весом и делать небольшое количество повторов, при этом сжигая сотни калорий за тренировку, так как на это уходит много энергии. При этом во время выполнения упражнения сам пульс будет подниматься незначительно. Другими словами, вам уже нужен не просто фитнес-трекер, а соответствующее мобильное приложение в вашем смартфоне, где вы будете скрупулезно заносить каждый килограмм поднятого вами веса для более корректного отображения затраченных калорий.



Фитнес-браслеты и даже самые дорогие смарт-часы – это не медицинские приборы. Поэтому любые показатели деятельности организма, опираясь на которые вы можете делать ваши тренировки эффективнее и безопаснее, будут выдаваться с погрешностью. Кроме того, в браслете будет и задержка в считывании, так как датчик никогда не прилегает плотно к руке и постоянно двигается, что и сказывается на корректности его работы.



Дешевые браслеты имеют минимум функций, и чаще их используют только для подсчета шагов или для контроля сна, в то время как дорогие модели смарт-часов могут вам помочь даже рассчитать ритм бега, расскажут о внешней температуре и давлении. Есть даже устройства, которые контролируют уровень кислорода в баллоне при погружении под воду.

Но все эти навороты актуальны для людей, которые серьезно занимаются спортом и им необходимы данные показатели, так как от них зависит человеческая жизнь. Но нужно понимать, что стоимость таких часов в разы больше простых китайских вариантов. Более того, людям, которым все эти опции не нужны, но они случайно сами купили себе такие навороченные часы либо им их подарили, устройства начинают даже мешать в повседневной жизни.



Совсем недавно работал с одной клиенткой, которая пользуется как раз дорогой моделью смарт-часов. В момент, когда была значительная нагрузка, часы считывали пульс и выдавали сообщение, что у нее повышенный уровень стресса и нужно передохнуть, хотя любая нагрузка – это и есть стресс для организма. Получается, перед использованием нужно упорно сидеть и разбираться, как настроить часы, чтобы они вас ошибочно не беспокоили. Более того, если устройство синхронизировано с вашим смартфоном, то постоянно приходящие сообщения и звонки будут отвлекать вас от тренировки, что очень неудобно.

Таким образом, если вам нужен какой-то гаджет, необходимо понять, что конкретно он должен делать. Например, если вы регулярно выполняете кардиотренировки, где действительно требуется контролировать пульс, то лучше купить не дешевый китайский браслет, а прибор, который создан именно для этих целей, – индивидуальный кардиомонитор. В его комплект, помимо браслета, входит датчик-лента, который надевается на грудную клетку для более корректного считывания нагрузки.

Для всего остального важно соблюдать как продолжительность тренировки, так и отдых между подходами и упражнениями, а для этого вам пригодится обычный секундомер. Стоит он копейки, и в отличие от смартфона или браслетов его не нужно часто заряжать.