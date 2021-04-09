Психотерапевт назвал фильмы, которые помогут справиться с депрессией

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Для преодоления сложных жизненных ситуаций и депрессий в психотерапевтической практике специалисты используют художественные фильмы, рассказал психотерапевт сервиса "СберЗдоровье" Гурген Хачатурян.
Кинотерапия как отдельное направление как правило применяется в группах и длится минимум месяц. На сеансах психотерапии человек делится полученными эмоциями от просмотра, а специалист уже определяет, как именно с этим работать.
Кроме того, данный вид терапии может быть и вспомогательным методом. В этом случае впечатления от фильма могут содержать в себе ответы на вопросы клиента.
"Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Просмотр кинофильмов может дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие, обеспечить выход из депрессивных и других состояний", – цитирует РИА Новости Хачатуряна.
Психотерапевт рассказал, что для каждой ситуации стоит подбирать отдельные фильмы. В частности, для привлечения радости в жизнь он советует посмотреть комедии "Вторая жизнь Уве", "Лучше не бывает", "А как же Боб". Фильмы "Малыш", "Большой", "Выходной день Ферриса Бьюллера", "Клуб завтрак" позволят найти ответы на вопросы о жизни и смерти, любви, дружбе и близости.
Тем, кто страдает от болезни или одиночества, можно посмотреть "Пока не сыграл в ящик", "Гравитация", "Интерстеллар". А картины "Игры разума", "А в душе я танцую", "Общество мертвых поэтов", "1+1" покажут человеку, что он не одинок в своих проблемах.
Ранее врач-психотерапевт назвал причиной постоянных опозданий неуверенность человека и существующую в нем борьбу мотивов. Опаздывающие склонны переоценивать свою личность и отчасти недооценивать тех, с кем договорились о встрече.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: