Психотерапевт назвал фильмы, которые помогут справиться с депрессией

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Для преодоления сложных жизненных ситуаций и депрессий в психотерапевтической практике специалисты используют художественные фильмы, рассказал психотерапевт сервиса "СберЗдоровье" Гурген Хачатурян.

Кинотерапия как отдельное направление как правило применяется в группах и длится минимум месяц. На сеансах психотерапии человек делится полученными эмоциями от просмотра, а специалист уже определяет, как именно с этим работать.

Кроме того, данный вид терапии может быть и вспомогательным методом. В этом случае впечатления от фильма могут содержать в себе ответы на вопросы клиента.

"Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Просмотр кинофильмов может дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие, обеспечить выход из депрессивных и других состояний", – цитирует РИА Новости Хачатуряна.

Психотерапевт рассказал, что для каждой ситуации стоит подбирать отдельные фильмы. В частности, для привлечения радости в жизнь он советует посмотреть комедии "Вторая жизнь Уве", "Лучше не бывает", "А как же Боб". Фильмы "Малыш", "Большой", "Выходной день Ферриса Бьюллера", "Клуб завтрак" позволят найти ответы на вопросы о жизни и смерти, любви, дружбе и близости.

Тем, кто страдает от болезни или одиночества, можно посмотреть "Пока не сыграл в ящик", "Гравитация", "Интерстеллар". А картины "Игры разума", "А в душе я танцую", "Общество мертвых поэтов", "1+1" покажут человеку, что он не одинок в своих проблемах.

Ранее врач-психотерапевт назвал причиной постоянных опозданий неуверенность человека и существующую в нем борьбу мотивов. Опаздывающие склонны переоценивать свою личность и отчасти недооценивать тех, с кем договорились о встрече.

