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Общество

16:23

Психолог рассказала об адаптации к рабочему режиму после новогодних каникул

общество

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Мария Климакова предостерегла россиян об адаптации к работе после новогодних каникул. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Адаптация к работе после праздников обычно занимает от нескольких дней до недели. А вот если этот процесс занимает гораздо больше времени – это повод задуматься, нет ли на работе каких-то проблем, на которые необходимо обратить внимание", – пояснила эксперт.

Психолог добавила, что в первые рабочие дни важно брать перерывы. Кроме того, уместно заняться умеренным объемом дел, не взваливая на себя все возможные задачи.

Специалист посоветовала взять на работу какую-нибудь безделушку, чтобы напомнить себе о доме и семье.

Также Мария Климакова напомнила о правильном подходе ко сну. Перестраиваться на режим сна в рабочие дни следует за несколько дней до возобновления трудовой деятельности.

Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко ранее дала совет интровертам в новогодние праздники. По мнению эксперта, для таких людей важно организовать "дни тишины".

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