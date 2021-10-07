В Москве открылся еще один Центр психического здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый консультативный Центр психического здоровья для москвичей открылся на базе московской поликлиники № 220. Это второе учреждение в структуре городского здравоохранения, предоставляющее жителям столицы бесплатные консультации психотерапевтов и медицинских психологов, сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.
Новое учреждение является структурным подразделением психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева.
"Создание Центра стало очередным этапом развития в столице сети амбулаторной помощи для людей с жалобами на психологическое состояние, не требующими специализированного лечения. Обращение за помощью к подготовленным психотерапевтам и медицинским психологам поможет человеку преодолеть трудности, с которыми он столкнулся, в амбулаторном режиме на территории привычной поликлиники. Формат работы Центра предусматривает использование целого ряда комплексных лечебно-профилактических программ, которые не требуют постоянного врачебного наблюдения за пациентом", – рассказал Георгий Костюк, главный врач ПКБ № 1.
Обратиться за помощью в Центр могут жители столицы, страдающие от тревожных состояний, различных фобий, депрессивных настроений, навязчивых страхов, ипохондрических нарушений и ряда других проблем. Специалисты могут проводить как индивидуальные, так и семейные консультации, а также групповые занятия, психодиагностику и тренинги.
Последние направлены на решение проблем социального функционирования: общения, самооценки, а также умения совладать с гневом и тревогой. Кроме того, для желающих организовано обучение навыкам адаптивного мышления и релаксации.
Записаться на первичный прием можно по телефону 8 (495) 530-10-91 или на официальном сайте Центра. Личное обращение возможно и без предварительной записи. Для этого достаточно посетить центр в рабочие часы.
Первый консультативный Центр психического здоровья начал работать летом этого года на базе городской поликлиники № 191. Он является первым центром в столице, работающим с условно-здоровыми людьми. Речь идет о пациентах, страдающих невротическим расстройством, расстройством поведения и соматической болезнью. Акцент на лечении таких больных делается на психотерапии и психокоррекции.
"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о Центре психического здоровья
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