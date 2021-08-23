"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о центре психического здоровья

В Москве работает Консультативный центр психического здоровья, который помогает пациентам с диагнозом "расстройство адаптации с тревожно-депрессивными проявлениями".

Это первый центр в столице, где работают с условно-здоровыми людьми. То есть пациенты страдают невротическим расстройством, расстройством поведения и соматической болезнью. Акцент на лечении таких больных делается на психотерапии и психокоррекции. Если легкие препараты все-таки потребуются, то их тоже могут назначить, ведь в центре прием ведут врачи с соответствующим образованием.

В центре пациенты работают с психотерапевтом или психологом, принимают лекарства, а также проходят курс арт-терапии. По словам врачей, арт-терапия помогает пациентам самостоятельно оценивать свое состояние, стабилизировать его и улучшать. Об этом – в программе "Москва сегодня".