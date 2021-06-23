Ученые рассказали, у кого выше риск развития депрессии

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Риск развития депрессии у тех людей, которые рано ложатся спать и рано встают, на 23% ниже, чем у всех остальных. Об этом говорится в исследовании ученых из Соединенных Штатов, сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта по хронобиологии доктора Тилля Реннеберга, который не принимал участие в исследовании, тем, кто поздно ложится и поздно встает, часто приходится нарушать режим сна из-за раннего подъема на работу. Специалист подчеркнул, это может способствовать депрессии.

"Ученые сделали правильные выводы из своих данных, но жизнь намного сложнее», – отметил Реннеберг.

В ходе эксперимента ученые использовали генетические базы данных о более чем 800 тысяч взрослых. Кроме того, эксперты также собрали данные о режиме сна испытуемых.

Ранее руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева рассказала, что слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния. По словам врача, следует насторожиться, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать.