Главврач московской поликлиники оценил появление цифрового паспорта участка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Появление цифрового паспорта участка в Москве позволит экономить время врачам и еще внимательнее следить за здоровьем пациентов. Об этом Агентству "Москва" сообщил главврач городской поликлиники №46 Денис Серов.

"Появление нового сервиса – это действительно хорошее подспорье для наших врачей, которое позволяет сэкономить немало времени. Фактически электронный паспорт участка является полноценной аналитической системой и дает возможность видеть картину в целом, а при необходимости – быстро реагировать на ситуацию с конкретным пациентом", – убежден Серов.

По мнению врача, сервис поможет медикам прогнозировать индивидуальные риски пациентов. Плохие результаты анализов, которые врач увидит в системе, станут поводом обратить внимание на этого пациента, считает Серов.

"Не секрет: чем более эффективно будет использоваться время врача, тем больше внимания он сможет уделить пациенту и пристальнее следить за его здоровьем. Так что это нововведение в конечном итоге работает на пользу здоровья всех жителей столицы", – добавил главврач.

Цифровой паспорт участка заработал во всех взрослых и детских поликлиниках столицы 19 августа. Сервис позволит участковым врачам получить онлайн-доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.