Эксперты разрешили применять "Спутник Лайт" людям старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, тех кто, ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, "Спутник Лайт" может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел", – сказал глава Минздрава.
По его словам, в целом во всех регионах страны достаточно вакцин от COVID-19.
Мурашко добавил, что доля пожилых людей среди умерших от коронавируса составляет около 85%, поэтому им нужно прививаться.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой из имеющихся в настоящее время вакцин. Он отметил, что независимо от выбранного препарата в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально похожей на вирус SARS-CoV-2. При встрече с реальным коронавирусом, добавил эксперт, вырабатываемые антитела смогут защитить организм.
По словам врача, хорошим временем для ревакцинации является период снижения заболеваемости, который наблюдается сейчас. Поздняков отметил, что об этом свидетельствует снижение заполняемости больниц.
В "Векторе" рассказали об эффективности российских вакцин от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: