Эксперты разрешили применять "Спутник Лайт" людям старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, тех кто, ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, "Спутник Лайт" может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел", – сказал глава Минздрава.

По его словам, в целом во всех регионах страны достаточно вакцин от COVID-19.

Мурашко добавил, что доля пожилых людей среди умерших от коронавируса составляет около 85%, поэтому им нужно прививаться.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой из имеющихся в настоящее время вакцин. Он отметил, что независимо от выбранного препарата в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально похожей на вирус SARS-CoV-2. При встрече с реальным коронавирусом, добавил эксперт, вырабатываемые антитела смогут защитить организм.

По словам врача, хорошим временем для ревакцинации является период снижения заболеваемости, который наблюдается сейчас. Поздняков отметил, что об этом свидетельствует снижение заполняемости больниц.