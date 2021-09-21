Детскую клинику расстройств пищевого поведения открыли в Центре имени Сухаревой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой открылась клиника расстройств пищевого поведения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Новое подразделение будет оказывать современную помощь детям с нарушениями пищевого поведения – анорексией, булимией, чрезмерным употреблением пищи и другими", – говорится в материале.

Отмечается, что открытие подобной клиники имеет важное социальное значение, поскольку РПП у детей чаще всего связано с эмоциональным напряжением, неустойчивой самооценкой и неспособностью критически воспринимать внешнюю информацию.

Директор Центра имени Сухаревой, главный внештатный детский специалист-психиатр столичного Депздрава Марина Бебчук пояснила, что нервная анорексия является серьезным заболеванием, которое имеет психологические причины.

По ее словам, в Центре разработан комплексный мультидисциплинарный подход к лечению РПП.

"Это означает, что диагностику, лечение и реабилитацию обеспечат высококвалифицированные специалисты: психиатры, психологи, педиатры, гастроэнтерологи, кардиологи, эндокринологи и педагоги. Команда имеет большой опыт в лечении не только анорексии, булимии, компульсивного переедания, но и расстройств пищевого поведения при аутизме, задержке психического развития и других нарушениях здоровья", – приводятся в материале слова Бебчук.

Для посещения Центра имени Сухаревой нужно записаться на прием к врачу-психиатру амбулаторной службы.

Ранее шведский диетолог Сигне Сванфельдт посоветовал желающим похудеть обращать внимание на пищевую ценность продуктов, заявленную на упаковке. По словам врача, внимательное изучение информации на этикетках является единственным действенным способом избежать употребления в пищу избыточного количества насыщенных жиров, сахара и других добавок.

