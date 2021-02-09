Диетолог раскрыла секреты эффективного похудения

Фото: depositphotos/Shaiith79

Желающим похудеть людям следует обращать внимание на пищевую ценность продуктов, заявленную на упаковке, рассказала шведский диетолог Сигне Сванфельдт. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врача, внимательное изучение информации на этикетках является единственным действенным способом избежать употребления в пищу избыточного количества насыщенных жиров, сахара и других добавок.

"Необходимо, чтобы пища, которую вы потребляете, имела высокую пищевую ценность. Это значит, что она должна отличаться высоким содержанием клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов при малом содержании добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров", – рассказала Сванфельдт.

Кроме того, похудеть поможет и психология – необходимо меньше размышлять о сброшенном весе, сконцентрировавшись на том, для чего именно вам необходимо сбросить лишние килограммы.

"Стремитесь ли вы похудеть для того, чтобы улучшить здоровье? Чтобы лучше себя чувствовать, стать энергичнее, играть со своими детьми или продлить себе жизнь? Если вы сосредоточитесь не на самом похудении, а на причине, которая к нему толкает, вам будет проще достичь своей цели", – заявила эксперт.

По словам Сванфельдт, не стоит также делать большое количество физических упражнений, поскольку это может не помочь при сбросе веса.

Ранее клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко рассказал, что чрезмерная зацикленность на "правильной" еде может нанести организму вред. По его словам, к советам консультантов из соцсетей нужно относиться осторожно. Специалист добавил, что зачастую в соцсетях рекомендуют "суперфуды", в которые входят, например, семена чиа, спирулина, ягоды годжи, безлактозные и безглютеновые продукты, растительное молоко. Однако от поедания этих продуктов чудес ждать не стоит, предупредил медик.