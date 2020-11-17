Москва 24: как психическое здоровье влияет на качество жизни

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19 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Влияние психического здоровья на качество жизни", приуроченная ко Дню психолога.



Как россияне относятся к психологам и пользуются ли их услугами? Как оценить собственное психическое здоровье? В каких ситуациях лучше обратиться к специалисту?

На эти и другие вопросы ответят:



декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, президент российского психологического общества Юрий Зинченко;

заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова, профессор Александр Тхостов;

клинический психолог, семейный психотерапевт Анна Крымская;

психотерапевт, тренер НЛП Юрий Чекчурин;

директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова;

генеральный директор фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Смотрите прямую трансляцию 19 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.