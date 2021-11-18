Психолог рассказала, как бороться с тревогой о здоровье

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Специалист Московской службы психологической помощи Эльнара Кузнецова рассказала Москве 24, как бороться с тревогой о здоровье.
По словам эксперта, люди, которые постоянно переживают, не больны ли они, вне зависимости от состояния организма чувствуют себя в опасности. Временно снять тревогу помогает медицинская диагностика, но данный эффект довольно краткосрочный.
Любые необычные ощущения ипохондрики напрямую ассоциируют с наличием заболевания. Но психолог напомнила, что организм человека сильнее, чем мы думаем.
"В организме каждую секунду происходят миллионы процессов. Вызывать неприятные ощущения тело иной раз может и в здоровом состоянии. Например, ладони могут вспотеть от волнения, от радости – застучать сердце", – говорится в сообщении.
Специалист отмечает, человек с такой тревогой чувствует уязвимость своего организма и не замечает его силу. Кроме того, пропадает радость жизни.
Чтобы избавиться от подобного состояния, психолог рекомендует установить оптимальную частоту обследования организма с врачом и придерживаться ее. Также следует уделять больше внимания другим сферам жизни. Специалист призвала в беседах говорить не только о болезнях, но и искать другие темы.
"Постарайтесь разобраться, что приносит удовольствие телу: горячая ванна, физические нагрузки, вкусная еда, прогулки. Вспомните, что нравилось раньше, и маленькими шагами претворяйте в жизнь то, что прежде доставляло приятные чувства", – рекомендовала Кузнецова.
Тем, кто не может самостоятельно справиться с навязчивым состоянием, эксперт советует обратиться на бесплатную консультацию к специалисту Московской службы психологической помощи населению. Также в круглосуточном режиме работает телефон неотложной психологической помощи 051.
Ранее психолог Александр Шахов назвал эффективный способ простить себя за совершенные в прошлом ошибки. По его словам, для начала нужно определить мысль, которая не дает покоя. Затем записать ее мелкими темными буквами и перевернуть лист. На другой стороне написать крупными яркими буквами замещающую мысль, о которой стоит думать вместо негативной.
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