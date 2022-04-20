Психиатр рассказал, стоит ли пить валерьянку и витамины группы В после коронавируса

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Принимать валерьянку и витамины группы В после перенесенного коронавируса можно, однако делать это стоит лишь по совету врача. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"Самому назначать лекарственные препараты, кроме валерьянки, я бы не рекомендовал. Любые назначения, тем более в такой сфере, как нарушения психики, должен давать специалист конкретному пациенту по результатам оценки его состояния. Причем это не обязательно могут быть именно какие-то препараты", – пояснил Костюк.
Врач подчеркнул, что витаминная поддержка, особенно витаминами группы В, окажет плодотворное влияние на нервную систему и головной мозг и может способствовать улучшению состояния. Однако перед их приемом лучше получить консультацию врача, поскольку даже витамины, свободно продающиеся в аптеке, могут иметь противопоказания.
Ранее Костюк сообщил, что психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления. По словам психиатра, некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, столкнулись с излишней тревожностью, признаками расстройства личности, нарушениями сна, а также с ухудшением памяти. Чаще всего эти проблемы проявляются у тех, кто болел инфекцией в тяжелой форме.
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